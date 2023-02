(VIDEO) Reggina, Oshadogan: “Una volta a Pisa vidi un vagone di militari che cantava il mio coro. Volevo nascondermi… Reggio per me è casa”

“Picchia forte, picchia duro, picchia solo per gli ultrà… Oshdadogan!”. Chi ha una certa età ricorda alla perfezione il coro che la Curva Sud della Reggina dedicava all’ex difensore amaranto. Erano gli anni in cui si facevano ancora per i calciatori e che entravano in testa.

E a quanto pare anche i parà tifosi amaranto erano sensibili al fascino di quelle parole al punto da mettere a dura prova la timidezza fuori dal campo.. “Una volta – ha rivelato – mi trovai a Pisa in stazione e c’era un vagone di militari che tornava giù. Ero tre o quattro binari più in là, comincio a vedere tutti che saltavano questo coro. Mi fece piacere, ma non sapevo dove nascondermi”

“A distanza di anni – ha ricordato – posso dire che vengo qua mi sento a casa. Quindi è una cosa che non ho ritrovato in altre piazze. Ho amici che posso chiamare familiari. Ho affetti che l’esperienza a Reggio mi ha lasciato per la vita. Un periodo breve, ma intenso al punto che dopo tanti anni siamo ancora qua”.

Ecco il video pubblicato dell’intervista pubblicato dalla Reggina: