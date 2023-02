Verso Cittadella-Reggina, dietro scelte quasi obbligate per Pippo Inzaghi: la situazione

Quando è stata da poco superata metà stagione si inizia a fare i conti con infortuni e squalifiche. La Reggina, che non vive un momento felice, ha qualche problema in difesa. Sono, infatti, out gli infortunati Camporese e Gagliolo, oltre allo squalificato Bouah.

Uomi che, di fatto, cancellano le alternative a Pippo Inzaghi che schiererà una difesa a quattro in cui gli unici possibili subentrati sono Liotti e Loiacono.

Questo presuppone che gli amaranto giocheranno a Cittadella con una difesa quasi obbligata. A destra ci sarà Pierozzi, mentre al centro si ricomporrà coppia composta da Cionek e Terranova. A sinistra, invece, tornerà Gianluca Di Chiara che contro il Pisa era rimasto in panchina a causa di condizioni non perfette.