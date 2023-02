Reggio Calabria – Pippo Inzaghi al Rione Marconi per ringraziare i giovani impegnati a raccogliere i rifiuti (VIDEO)

C’era anche Pippo Inzaghi nella mattinata di venerdì nell’iniziativa organizzata dalla compagna Angela Robusti. Il tecnico della Reggina ha voluto presenziare all’evento in cui centinaia di giovani si sono attivate per raccogliere rifiuti in una delle zone più difficili della città.

L’allenatore, che non ha mai nascosto un feeling importante creatosi con la città in poco tempo, si è dunque recato anche al di fuori del centro.

“Penso – ha detto – sia una bellissima iniziativa, anche se le cose sembrano complicate e difficili. State facendo una grande cosa per la vostra città .Vi ringrazio. Sono felice che la Reggina vi abbia invitato allo stadio gratis. Chi vuole venga, ne abbiamo bisogno”.

Ecco il video tratto dal profilo Instagram Passione Reggina