Reggina, Strelec: “Ho visto tanti video dei tifosi, con il Pisa saranno dodicesimo uomo”

Non ha realizzato il suo primo gol in amaranto pochi minuti dopo il debutto solo perché un difensore lo ha anticipato, facendo autogol.

Oggi David Strelec, arrivato in prestito dallo Spezia, racconta le sue sensazioni da neocalciatore Reggina.

“Sono qui per offrire il mio contributo e darò il massimo per ritagliarmi uno spazio all’interno di una squadra che sta facendo benissimo – dichiara Strelec – Debuttare con la maglia amaranto a soli pochi giorni dal mio arrivo è stata un’emozione enorme, ringrazio il mister per l’opportunità. Per una questione di centimetri non sono riuscito a far conciliare il debutto con il gol, ma spero che la gioia personale sia solo rimandata, fermo restando che la cosa più importante è il rendimento della squadra. Certo, dispiace molto per una sconfitta che a conti fatti non meritavamo assolutamente, ma guardando la prestazione c’è da essere più che ottimisti per il futuro. Ho visto parecchi video della tifoseria reggina, il calore che infonde è veramente incredibile: sono convinto che anche con il Pisa saranno il nostro dodicesimo uomo in campo“.