Reggina, Saladini: “Usata norma dello Stato per costruire il futuro,, Taibi e Inzaghi nostre colonne. Punteremo sulle infrastrutture”

“Mi vengono i brividi quando sento le canzoni che parlano di serie A. Ascolto ogni mattina con i miei figli una canzone di Alfredo Auspici”. Lo ha detto in un incontro che il patron della Reggina Felice Saladini ha avuto con i giornalisti in città.

“Ognuno – ha spiegato – di noi ci mette qualcosa. Come imprenditore ho investito in questa città. Dobbiamo costruire il futuro della Reggina. Lo si fa con persone serie e operando con trasparenza”.

E sulle ultime notizie:”Abbiamo usato una norma dello Stato per sanare la mole debitoria che abbiamo ereditato. Rispettiamo la Figc, ma il bene del calcio italiano é avere i conti in ordine e puntare sul futuro. Avete visto cosa siamo in grado di fare. Abbiamo un allenatore che sta facendo bene e mai lo metterò in discussione, assieme al direttore Taibi. Sono la nostra colonna portante. Con loro siamo squadra e questo vogliamo costruire. Punteremo sulle infrastrutture per arricchire di sostenibilità il club”.