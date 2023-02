Reggina-Pisa, D’Angelo: “Amaranto esperti, serve una grande partita”. Buone notizie in casa nerazzurra

“La Reggina è una delle squadre più esperte del campionato con una rosa ben costruita, ragion per cui se vorremo uscire dal Granillo con un risultato positivo dovremo disputare una grande partita“.

Lo ha dichiarato il tecnico del Pisa Luca D’Angelo nelle dichiarazioni riportate da Pisanews.net.

I nerazzurri recuperato Moreo che potrebbe giocare sin dall’inizio, così come saranno a disposizione anche Sibilli e Caracciolo. Per Torregrossa, invece, ci sarà da attendere la settimana prossima.

“Credo – ha evidenziato l’allenatore toscano – che la chiave per poter fare bene sia quella di mantenere una tranquillità mentale che forse è mancata nelle ultime occasioni, mentre non credo che possa incidere il fatto che anche la Reggina non viva un momento positivo, in quanto altre volte il calendario ci ha proposto formazioni reduci da serie positive ed abbiamo vinto”.