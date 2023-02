Reggina-Modena, Tesser: “Risultato bugiardo” e su una decisione arbitrale: “Ha condizionato la partita”

“La Reggina è una squadra importante, di grande qualità. Sapevamo che i risultati che stava avendo erano non giusti per l’andamento delle partite. Mi aspettavo una partenza feroce da parte loro, così è stato. Hanno fatto gol, anche se siamo stati sfortunati. Dopo l’inizio loro, il match è stato equilibrato. Abbiamo messo Strizzolo davanti al portieree ha preso una traversa clamorosa”.

Attilio Tesser, tecnico del Modena, ha parlato della sconfitta subita “La Reggina – ha aggiunto il tecnico – m è stata sfortunata in alcuni episodi, oggi il fallo di Cionek su Falcinelli in occasione del secondo gol ha condizionato la partita. Un fallo netto. Poi nell’ultima mezz’ora li abbiamo messi lì e abbiamo giocato nella matà campo della Reggina. Per me il risultato è bugiardo, non perché gli altri abbiano rubato, ma perché noi meritavamo il pareggio”