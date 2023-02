Reggina-Modena, Inzaghi: “Successo benefico, Menez? Parlerei di quanto ha rincorso gli avversari da capitano vero. A Cosenza ne cambio 4-5”

“La vittoria è meritata. Siamo partiti molto bene. Dovevamo fare qualche gol in più nei primi venti-trenta minuti, poi al primo tiro in porta abbiamo preso gol. Non ero preoccupato dal punto di vista dellla squadra perché quando fai prestazioni come le nostre, non devi averla. Abbiamo avuto un po’ di paura nel 2-1, Colombi ci ha salvato e finalmente abbiamo avuto un po’ di paura. Questo successo ci farà molto bene. Oggi il pubblico ci ha dato una grande mano”.

Così Filippo Inzaghi ha commentato la vittoria ottenuta dalla sua Reggina contro il Modena. Su Menez tornato esterno nel tridente: “Noi volevamo giocare dall’inizio dell’anno in questo modo. Non abbiamo vuto inizialmente Santnader e lui ha fatto benissimo il centravanti. Adesso ne abbiamo tre ed è una soluzione in più. Oggi, però, dobbiamo rimarcare le rincorse che sta facendo sugli avversari. Sta giocando da campionato vero”.

Martedì si gicoa con il Cosenza in una partita che arriva molto vicina all’ultima giocata. “Dopo una vittoria così – ha evidenziato Inzaghi – avremmo voluta godercela. Giocheranno giocatori che hanno avuto meno spazio, quattro o cinque li cambierei. Darò fiducia a tutti, siamo in una posizione di classifica in cui ce lo possiamo permettere.”.