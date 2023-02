Reggina, Hernani: “Gli episodi ci stanno condannando, torneremo a vincere. A Cittadella i tifosi hanno cantato 90 minuti”

Il centrocampista amaranto, Azevedo Hernani, è intervenuto nel corso della trasmissione 11 in campo, in onda ogni lunedì su LaC TV, analizzando le ultime gare e ribadendo l’atmosfera positiva che si respira all’interno dello spogliatoio, con la ferma volontà di ritrovare i tre punti.

“È un momento un po’ difficile. – afferma Hernani – Tiriamo fuori sempre buone prestazioni, giocando un buon calcio, ma ci sta girando male. Siamo un gruppo unito, con un grande spirito di squadra. Ogni allenamento, ogni partita diamo il massimo: presto torneremo a fare bottino pieno”.

E sull’ultima gara con il Cittadella: “Come spesso ci accade ultimamente, gli episodi ci stanno condannando. L’espulsione di Fabbian ha indirizzato la partita. Abbiamo subito gol in occasione degli unici tre tiri nello specchio della nostra porta“.

Inzaghi sta mettendo tutto in campo: “Il mister ama il suo lavoro. Ci stimola quotidianamente, ci trasmette fame e voglia di rivalsa. Abbiamo analizzato gli errori commessi, stiamo lavorando affinché questi non accadano più“.

In chiusura sui tifosi: “I nostri tifosi ci seguono ovunque. A Cittadella hanno cantato ininterrottamente per 90 minuti, sostenendoci. Come ho già detto in passato, ero alla ricerca di una piazza calda e qui ho ciò che cercavo. Mi sto divertendo tanto“.