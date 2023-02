Reggina, Cardona: “Con il Pisa 7 giocatori con la dissenteria. Inzaghi era rimasto a casa 3 giorni”

La prestazione della Reggina con il Pisa non è piaciuta. Con il passare dei giorni, però, cominciano a venir fuori informazioni che segnalano che alla base della prestazione opaca c’erano anche motivazioni extra-campo.

Aspetti che non erano stati fatti fuoriuscire prima del match con i toscani per evitare che la squadra incosciamente avesse degli alibi.

“Qui – ha detto Cardona alla Gazzetta del Sud – è successa una cosa incredibile. Bisogna essere dentro per sapere come stanno le cose in modo da evitare i facili, gratuiti commenti. Sette dei nostri ragazzi con lamentavano febbre e dissenteria, cominciata proprio nello spogliatoio di Palermo. Inzaghi era stato a casa per tre giorni a causa della febbre. Ripeto, non cerchiamo alibi, ma i fatti sono fatti”.

La Reggina prestò potrà godersi la prospettiva di un futuro roseo dal punto di vista economico grazie all’accordo con il Tribunale di cui è in attesa.

“Questo – ha evidenziato il presidente – è l’anno del consolidamento economico e del progetto Granillo. Se tutto viene bene, okay, guardiamo al futuro. Abbiamo, inoltre, cominciato a discutere del premio promozione. Noi operiamo così, guardiamo lontano. La partita cruciale è rappresentata dalla riconversione del debito utilizzando gli strumenti di legge. Il tutto, dopo quanto si è sobbarcato Saladini, dialogando col Tribunale di Reggio. Ci consideriamo una società libera, aperta”.