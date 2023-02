Reggina, Bondo: “Per un francese avere in squadra un campione come Menez è uno stimolo in più”

Attende ancora il suo esordio in amaranto, ma presto arriverà. Warren Bondo è arrivato alla Reggina dal Monza. L’obiettivo è trovare quel minutaggio che non ha avuto in Brianza, nonostante un forte investimento da parte dei brianzoli.

“Appena ho saputo – ha detto l’under 20 della Francia – dell’interesse della Reggina ho risposto subito positivamente e con grande entusiasmo, credo che questo sia un ambiente ideale per un giovane che vuole crescere e mettere in mostra le proprie qualità, basti pensare a quello che sono riusciti a fare Pierozzi e Fabbian. Ringrazio per l’accoglienza i compagni, sin dal primo allenamento hanno fatto sentire me e gli altri nuovi arrivati come se fossimo qui da tanto tempo. Essere in squadra con un campione come Menez, mio connazionale, rappresenta per me un ulteriore stimolo. Non vedo l’ora di vivere l’atmosfera del Granillo e di debuttare con la maglia della Reggina“.