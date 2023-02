Reggina: arriva una bella notizia dal Sant’Agata

L’attaccante di nome non è arrivato nel mercato di gennaio. La Reggina, però, rischia di averlo in casa. Nel senso che presto a disposizione di Pippo Inzaghi ci sarà un centravanti che ha segnato 100 gol in carriera e che, soprattutto in Serie B, non ha mai deluso.

Il suo nome è Andrey Galabinov è, come comunicato Massimo Taibi, entro un mese sarà al massimo della condizione. Dal Sant’Agata arriva un’altra notizia.

Il bulgaro sabato andrà in campo con la formazione Primavera. Lo farà nel match contro l’Imolese Calcio, in programma nell’impianto di Ravagnese. Sarà un antipasto, in attesa di un ritorno in campo con i “grandi”.

La Reggina lo aspetta.

Ecco il tweet del club:

#Galabinov torna in campo! Domani il centravanti bulgaro giocherà con la Primavera amaranto la partita di campionato contro l’@ImoleseCalcio.

Appuntamento alle ore 10:30 al campo sportivo #Ravagnese. pic.twitter.com/mevOBlGkcL

— Reggina 1914 (@Reggina_1914) February 3, 2023