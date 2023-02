Palermo-Reggina: il club amaranto sceglie l’ironia sui torti arbitrali: “Mi stringono per il collo….” (VIDEO)

La Reggina ha perso per sue ingenuità. Ad ammetterlo è stato per primo Pippo Inzaghi. Certo è che, però, nell’aria si avverte poca tutela da parte della classe arbitrale.

Il rigore negato a Gagliolo, considerata la possibilità di rivederlo al Var, ha del clamoroso. Lo si evince dalle immagini diffuse dal club amaranto sul proprio profilo TikTok.

Si vedono esattamnete le immagini del discusso episodio arbitrale. Si nota, ancora una volta, quanto imbarazzante sia stata la mancata chiamata del direttore di gara.

Ma soprattutto non passsa indifferente il verso di Fabri Fibra che accompagna la clip. La canzone è Non crollo e il testo recita: “Non crollo, mi stringono per il collo. Stanno strangolandomi impedendomi il decollo”.