Luna Park Catanzaro, i giallorossi passeggiano contro il Monopoli

di Vittorio Pio – Forse pensando a Jannik Sinner che a Rotterdam ha cercato di battere un Daniil Medvedev tornato al top, il Catanzaro ha inflitto un clamoroso 6-0 al Monopoli di Pippo Pancaro, confermandosi il rullo compressore di quest’anno da consegnare comunque alla storia.E’ sembrato tutto facile per le aquile giallorosse, che dopo appena 35 secondi sono già in vantaggio con Iemmello che su suggerimento di Sounas, riesce a sfruttare un errore clamoroso di Drudi, per andare in porta e battere Vettorel con un preciso diagonale. Ripresisi dallo spavento i biancoverdi avversari provano ad essere aggressivi e a giocarsela facendosi sotto con Manzari che di sinistro manda di poco alto. Ma è sempre il Catanzaro a fare la partita, sfiorando il raddoppio con Biasci che a due passi dal portiere avversario spreca malamente. Poco più tardi, alla mezz’ora, ecco il raddoppio dei padroni di casa, grazie al colpo di testa vincente con deviazione di Vandeputte su assist dell’illustrissimo Pietro Iemmello. Si va al riposo abbastanza paghi, ma quando ci si ripresenta in campo, il Catanzaro trova nuovamente la via del gol con un destro chirurgico di Biasci da fuori area. E’ il segnale inconscio della resa per il Monopoli, che accusa il quarto goal per merito di Vandeputte, che riceve il pallone da Biasci e insacca di potenza. I padroni di casa concedono inevitabilmente qualche metro agli avversari ed è Santaniello ad avere un occasione ghiotta: il suo pallonetto supera l’estremo difensore Fulignati ma è il palo a negargli la gioia del goal della bandiera. Nei minuti finali arrivano altre due reti di pregevole fattura da parte del Catanzaro. A dieci dalla fine a segno ci va ancora Iemmello, grazie a una triangolazione con Curcio, mentre a cinque minuti dal triplice fischio finale, è Brignola ad inventarsi un eurogoal, facendosi beffa di Drudi con un pallonetto e scagliando il pallone sotto l’incrocio dei pali con l’incolpevole Vettorel costretto a raccogliere il sesto pallone dal sacco. Reazione veemente della formazione guidata oggi dal vice Andrea Milani, che ritrova la via del successo dopo l’ingiusta sconfitta di Viterbo e resta a +10 dal Crotone, oggi vittorioso grazie a un calcio di rigore estremamente dubbio, mentre per i pugliesi arriva una sconfitta pesante da digerire, nonostante il trend sostanzialmente positivo degli ultimi turni che però lascia fermo il Monopoli a quota 39 punti contro i 73 del Catanzaro dei primati.