Inzaghi dopo lo sfogo post Reggina-Pisa lancia un messaggio sui social: “Stiamo uniti”

Non è stato tenero in conferenza stampa Pippo Inzaghi. Ha sottolineato che i fischi fanno parte del mestiere, ma che con una squadra terza in classifica non era il caso di caricare la negatività presente nell’aria dopo il ko contro il Pisa.

Dopo le sue dichiarazioni in sala stampa il tecnico ha scelto i suoi social per veicolare un messaggio. Nel suo pos si nota la volontà di ribadire l’importanza del lavoro fatto, di quanto conquistato partendo praticamente da zero, ma anche la necessità di mantenere unità.