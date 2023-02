Cosenza-Reggina: orario, dove vederla e probabili formazioni

Cosenza-Reggina: un derby che vale. Per i lupi della Sila che sono probabilmente all’ultima spiaggia per rimettere in sesto una stagione difficile e la sfida contro gli amaranto rappresenta una grande occasione. La squadra di Viali dovrà farlo senza il sostegno di buona parte del pubblico che sceglierà di disertare lo stadio in nome della protesta in corso nei confronti del presidente Eugenio Guarascio, già da tempo invitato a lasciare la proprietà della squadra silana.

La Reggina, invece, deve dare seguito alla vittoria contro il Modena che ha interrotto una serie di cinque sconfitte in sei partite. La partita, dal pronostico apparentemente poco aperto, è esattamente una delle tipiche bucce di banana su cui si può scivolare in un campionato come la Serie B. Toccherà agli uomini di Inzaghi legittimare, invece, ciò che la classifica e i valori tecnici generali dicono.

Orario e dove vedere la partita

Il fischio d’inizio è previsto per le ore 20.30. La partita, come ogni match di Serie B, sarà trasmessa su Sky Sport(anche sulla piattaforma Now Tv), Dazn ed Helbiz.

Cosenza-Reggina, le probabili formazioni

Il Cosenza ha qualche problema in fatto di uomini, considerato che nelle ultime ore si sono aggiunte anche le criticità relative a Finotto che si aggiungono a quelle di Zarate e Finotto. La Reggina, invece, recupera Camporese che andrà solo in panchina. Non ancora Ricci e Gagliolo. Inzaghi ha già annunciato che ci saranno diversi cambiamenti in ragione del fatto che si gioca in un turno infrasettimanale, a soli tre giorni dall’ultima sfida di campionato.

COSENZA (4-3-2-1): Micai; Venturi, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Brescianini, Voca,Florenzi; Marras, Cortinovis, Zilli. Allenatore: Viali.

REGGINA (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Terranova, Cionek, Liotti; Fabbian, Crisetig, Majer; Canotto, Gori, Menez. Allenatore: Inzaghi