Con qualità prima e sofferenza finale poi: la Reggina batte il Modena e ritrova la vittoria

di Pasquale De Marte – Non perfetta in alcune circostanze, a lungo bella da vedere, ma soprattutto capace di ritrovare la vittoria. La si può definire così la Reggina che è riuscita a scacciare la serie nera, battendo il Modena e aggiungendo tre punti alla sua classiifca. Una vittoria ottenuta con qualità in alcune circostanze, con sofferenza in altre. Il piacere del successo, però, rende assai bella la giornata degli uomini di Pippo Inzaghi.

Nel finale c’è stata anche un po’ di fortuna, finalmente però è arrivata anche una grande parata decisiva del portiere (Colombi preferito a Contini) nei momenti topici della partita ed anche il gol risolutivo del centravanti. Per certi versi il successo amaranto sembra quasi la chiusura di un cerchio.

Scelte chiare ad inizio gara: Reggina all’attacco, Modena in attesa

Inzaghi, per cancellare un momento no da cinque sconfitte in sei partite, ha scelto un tridente pesante con Strelec centravanti e Menez spostato sull’out di sinistra. La squadra amaranto ha dominato la sfida sul piano tecnico, regalando scambi particolarmente belli soprattutto tra il francese ed Hernani. I due hanno praticamente giocato a tutto campo, risultando spesso imprendibili con i loro scambi rapidi per il Modena.

Gli emiliani, giunti a Reggio in formazione rimaneggiata, hanno pensato soprattutto ad adottare contromisure alla propulsione offensiva avversaria. In avvio di partita hanno scelto di restare bassi, subendo la superiorità tecnica avversaria. Un atteggiamento troppo rischioso che ben presto la squadra di Tesser ha tramutato in un modo di giocare più aggressivo.

A lungo, però, si è avuta la sensazione che la Reggina potesse passare con la sua manovra aggirante. Ed è da una delle azioni insistite amaranto che è nato il gol dell’1-0 con una palla insaccata da Pierozzi, lesto a raccogliere una palla sbucata al centro sul limite dell’area.

Dopo la rete amaranto si è avuta l’impressione che i padroni di casa potessero spingere sull’acceleratore a caccia del raddoppio. Il Modena ha, invece, trovato il pareggio con un sinistro dal limite di Tremolada. Nella situazione è mancata una chiusura del centrocampo, Colombi non è apparso irreprensibile.

La decide Strelec

Il filone del primo tempo ha avuto una naturale prosecuzione nella ripresa. La Reggina è tornata a macinare gioco e con un’altra azione manovrata ha trovato il punto del 2-1. Tiro di Menez, respinta di Gagno e tap-in vincente di Strelec.

La Reggina ha avuto subito una grande occasione per il tris con un colpo di testa di Terranova, ma la conclusione aerea del difensore è finita solo ad un passo dal bersaglio. Il mancato gol della sicurezzza ha generato un finale in cui il Modena ha messo in difficoltà una fase difensiva amaranto non sempre impeccabile ed anche sfortunata nei rimpalli. Prima è servito uno strepitoso Colombi a chiudere lo specchio su un destro di Strizzolo indirizzato all’angolo, poi la traversa ha salvato la Reggina su una conclusione aerea del centravanti.

REGGINA-MODENA 2-1

Marcatori: 26′ Pierozzi (R), 39′ Tremolada (M), 59′ Strelec (R),

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Di Chiara (91′ Liotti); Majer, Crisetig, Hernani; Rivas (66′ Canotto), Strelec (66′ Gori), Ménez (73′ Cicerelli). In panchina: Contini, Lagonigro, Bouah, Gagliolo, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi (88′ Renzetti); Magnino, Gerli (87′ Panada), Duca (73′ Mosti); Tremolada (73′ Giovannini), Falcinelli (73′ Bonfanti); Strizzolo. In panchina: Seculin, Mordini, De Maio. Allenatore: Attilio Tesser.

Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata. Assistenti: Marco D’Ascanio di Ancona e Giuseppe Maccadino di Pesaro. IV ufficiale: Dario Madonia di Palermo. VAR: Luca Banti di Livorno. A-VAR: Antonio Rapuano di Rimini.

Note – Spettatori 8 862, di cui 116 ospiti. Ammoniti: Duca (M), Silvestri (M), Pierozzi (R), Ponsi (M), Coppolaro (M), Hernani (R). Calci d’angolo: 4-9. Recupero: 1’pt;