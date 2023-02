Cittadella-Reggina: sarà ancora marea amaranto in Veneto, gli ultimi dati dal settore ospiti

Quattro sconfitte in cinque partite non spengono la voglia di amaranto, soprattutto nel Nord Italia. Mentre ultimamente a Reggio Calabria si fatica a raggiungere le 10.000 prersenze, in Veneto si andrà molto oltre le 1000 presenze a sostenre la squadra di Pippo Inzaghi.

Il Cittadella ha messo a disposizione 1140 biglietti per i reggini. La prevendita viaggia a vele spiegate verso quota 900. Considerato che si gioca sabato appare difficile che i tagliandi bastino per tutti. Potrebbero, però, essere tanti i sostenitori della squadra dello Stretto che andranno a sedersi in altri settori del Tombolato.

La città veneta si trova a pochi chilometri da Padova, in una zona facilmente raggiungibile da tutto il Veneto e anche dall’Emilia Romagna. Per molti versi è una trasferta più agevole rispetto a quella di Venezia, dove erano giunti circa 1600 tifosi della Reggina (con necessità di ampliamento del settore ospiti).