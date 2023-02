Calori: “La Reggina aveva il campionato in mano, biosgna saper gestire i momenti difficili. Può succedere di tutto”

Il contraccolpo psicologico è una delle questioni che maggiormente pesa sulla Reggina. Gli amaranto dopo un girone d’andata quasi perfetto hanno conosciuto il brutto sapore di quattro sconfitte in cinque partite. In Serie B queste fasi sembrano esistere per tutti. Sulla corsa promozione, in un’intervita a Tuttob.Com, ha parlato l’allenatore Alessandro Calori.

“Il Frosinone – ha dichiarto – è lassù non per caso, il primo posto è frutto di una sapiente programmazione. Dopo un anno di transizione, quest’anno hanno rivisto qualcosa e i risultati stanno dando loro ragione. A Frosinone ci sono tutti i presupposti per fare bene: una società equilibrata, uno stadio di proprietà, grande entusiasmo e senso di appartenenza. Nel calcio non serve spendere tanto, contano le idee, le intuizioni, e avere un ds che avalli le scelte del tecnico. Quanto alle altre pretendenti alla promozione, il Genoa potenzialmente è la più forte; ha trovato la marcia giusta, ma la B è strana e può succedere di tutto… Prendiamo la Reggina, che sembrava avere in mano il campionato e adesso è in crisi. Bisogna saper gestire i momenti difficili. Tutto è in divenire…”.