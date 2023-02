Calciomercato – Pink esce allo scoperto: “Volevo accettare l’offerta della Reggina”

Fino ad un paio di giorni fa pochi tifosi della Reggina conoscevano Markus Pink. L’attaccante austriaco, classe 1991, è stato davvero ad un passo dagli amaranto nell’ultima finestra di calciomercato.

Era stato messo sotto la lente d’ingrandimento per via del suo rendimento. Il centravanti ha realizzato 12 gol in 16 partite della Bundesliga austriaca nella prima metà di stagione. Un campionato che non è certo la Premier League, ma dove diversi giocatori si sono messi in luce per poi fare bene anche altrove. Haaland è forse l’esempio più chiaro, sebbene possa apparire quasi calcisticamente blasfemo.

“Non ho mai fatto mistero – ha rivelato il diretto interessato – che sarei stato felice di fare un’esperienza all’estero. C’era un offerta interesante che avrei accettato volentieri. Alla fine non si è fatto nulla perché i due club non hanno raggiunto un accordo”.

“È un peccato, ma ora – si legge su Sky Austria – guardo avanti e mi concentro sui compiti che ci attendono con l’Austria Klagenfurt fino all’estate. Il mio obiettivo è avere il maggior successo possibile con la mia squadra. Farò del mio meglio per questo”