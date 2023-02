Calciomercato: da Lecce Corvino su Tuia: “Lo volevano gratis”, ma l’ex obiettivo della Reggina lancia un messaggio social

Meglio riavvolgere il nastro cosa sta sucedendo tra la Reggina ed il Lecce. Gli amaranto avevano l’accordo con Tuia, pronto a trasferirsi a Reggio Calabria. L’affere è saltato perché il Lecce, nonostante i soli sei mesi di contratto residui del claciatore, non ha liberato il difensore. Risultato: non se ne è fatto nulla e gli amaranto hanno preso Terranova.

A Lecce ha fatto notizia una storia Instagram di Tuia. Il difensore ha pubblicato una mano che muove i fili di un burattino. Un’uscita che ha generato l’idea che si sia trattato di una polemica nei confronti della società salentina a chiusura del mercato.

Sul caso Tuia si sono regisrate le dichiarazioni di Pantaleo Corvino riportate da Pianeta Lecce. “Nel caso Tuia, sabato (con il mercato che chiudeva martedì) un club ci ha chiesto il giocatore gratis. Il sabato, non da burattinai ma da responsabili, abbiamo pensato di dire ‘ce lo stai dicendo a pochi giorni e siete 3 per 2 posti, dammi tempo per trovare un sostituto’. Ci siamo mossi e abbiamo trovato 2 sostituti”.

“Non abbiamo – ha proseguito – tempo di vedere cosa fanno i giocatori sui social, ce lo segnala l’ufficio stampa. Quindi riceviamo e chiediamo interpretazione. Ci ha mandato un messaggio con un burattino ed un burattinaio. Non mi sembra normale. È una legge della vita sottostare a delle regole. Non potevamo vendere un giocatore gratis quando stavamo in emergenza, a tre giorni dalla fine. Avevamo tre difensori di cui due in diffida. Nella vita c’è sempre chi è burattinaio e chi burattino”.

Lo stesso Taibi ha confermato che Tuia non è stato ceduto dal Lecce.