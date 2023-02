Calcio – Catanzaro: super Sounas e prosegue la marcia trionfale

di Vittorio Pio – Nonostante una eccessiva voglia di protagonismo da parte dell’arbitro Fiero, (ricorrente nota stonata quella degli arbitraggi nel girone meridionale della C), riprende a spron battuto la marcia del Catanzaro che supera di misura la Turris ben disposta in campo dall’ex ma sempre giallorosso nel dna, Gaetano Fontana,grazie ad un goal del sempre più indispensabile jolly di centrocampo Dimitrios Sounas. Sin dall’inizio del match sono i padroni di casa a fare la partita, al punto che al primo vero affondo, arriva la rete del vantaggio, grazie alla conclusione vincente di Sounas dopo il doppio intervento di Fasolino su Situm e Verna. Una volta rotto l’equilibrio, il Catanzaro macina gli avversari tenendo costantemente il possesso palla, mentre gli avversari fanno fatica persino a ripartire. Al ventesimo una buona chance per la squadra di casa arriva con Situm, che ben servito da Ghion, viene chiuso dall’uscita provvidenziale di Fasolino, che sarà ancora protagonista nei primi minuti della ripresa nei confronti di Ghion e dell’omni presente Sounas.Poco più tardi c’è un occasionissima per Vandeputte, lesto ad anticipare il portiere avversario, ma a negare la gioia del gol arriva sulla linea Miceli salvando un raddoppio più che mai meritato. Di rimessa la Turris riesce persino ad avere una palla gol: Leonetti combina bene con Zampa e a due passi da Fulignati spara alto. A quattro minuti di distanza dal primo giallo, Ghion pecca d’ingenuità nei confronti dell’egoica giacchetta nera Fiero, che gli sventola davanti il secondo rosso per un’espulsione cervellotica per quanto inefficace, che lascia la sua squadra di casa in dieci ma comunque in controllo del match. Anche in inferiorità numerica infatti tiene bene il campo la formazione calabrese con gli innesti di Brignola, Curcio e Pontisso, che aiutano i giallorossi ad amministrare quella che è la tredicesima vittoria casalinga su tredici gare per la formazione di Vincenzo Vivarini che mantiene saldamente la testa della classifica. Gli uomini di Gaetano Fontana portano invece a casa il quinto ko nelle ultime dieci partite, restando così nelle zone basse, ovvero al quartultimo posto in classifica. In conferenza stampa grandi complimenti da parte del trainer catanzarese che ritornava in quello che è stato il luogo che lo ha visto crescere: “Ho un ricordo per ogni settore di questo stadio. Il Catanzaro è una squadra sensazionale che sta facendo un campionato mostruoso. Faccio i complimenti a tutta la società, dal Presidente Noto al Mister Vivarini, per questa galoppata che auspico possa centrare un obiettivo tanto atteso da tutta una città. La mia squadra oggi ha fatto vedere cose buone ma è mancato il risultato, per cui nonostante la prestazione, non posso essere soddisfatto fino in fondo”.