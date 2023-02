Bandecchi difende ancora la Reggina: “Devono stare dove sono, la legge dello Stato supera la Figc”

La Reggina non ha potuto pagare per le scadenze federali a causa dello stop imposto dal Tribunale, in attesa della ratifica del concordato per la rateizzazione del debito .Non un problema economico, ma soltanto un problema burocratico.

C’è chi ha addirittura paventato la necessità di escludere gli amaranto. Come al solito c’è chi si estreanea dalla logica dei propri e meri interessi. Ed è il patron della Ternana Bandecchi, che nel 2020 disse apertamente che la Reggina aveva dominato il campionato e doveva andare in B nonostante lo stop del torneo per il Covid.

“La legge dello Stato – ha detto a Tuttomercatoweb – supera quella della FIGC e, anzi, la Federazione dovrebbe adeguarsi. Purtroppo ci sono tante persone di dubbia intelligenza che sfrutterebbero ogni occasione per trarne vantaggio. Sono dispiaciuto che qualcuno abbia solo pensato o proposto una penalizzazione o l’esclusione della Reggina dal campionato di Serie B. Devono rimanere dove sono senza se e senza ma”.