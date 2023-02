Aggressione durante una partita della Reggina, Daspo per tifoso avversario

A distanza di qualche giorno arriva un provvedimento di Daspo nei confronti di un cinquantunenne che si è reso protagonista di atti di violenza contro un giovane sostenitore amaranto.

I fatti risalgono al 31 gennaio 2023. La Reggina, in quella circostanza, era impegnata a Bolzano contro il Sudtirol.

Nel corso del match, perso al fotofinsh della squadra di Pippo Inzaghi, si sarebbero registrati calci e pugni nei confronti di un giovane tifoso ospite.

L’uomo, domiciliato in provincia di Bolzano, è stato fermato solo dall’arrivo degli stweard. Il colpevole riceverà una segnalazione all’Autorità nel Giudiziaria e nel frattempo non potrà accedere ad alcuna manifestazione calcistica per i prossimi tre anni.

Ne dà notizia La Voce di Bolzano.