Sud Tirol amaranto, Bolzano sarà invasa dai tifosi della Reggina: sold out il settore ospiti, nuovi posti ai reggini

La storia si ripete: i tifosi della Reggina occupano tutti i posti a dispozione dei sostenitori ospiti in uno stadio. Succede ancora, stavolta a Bolzano. Il Sudtirol ha, infatti, comunicato l’estensione dello spazio riservato ai tifosi dello Stretto, in ragione del fatto che sono stati già esauriti i tagliandi messi inizialmente a disposizione.

Troppo pochi i circa 700 biglietti per contenere la voglia di sostenere gli amaranto. Almeno altri 300 saranno a disposizione e potrebbero durare poco, considerato che è lecito attendersi successivamente la presenza di altri reggini in tutto lo stadio.

Raggiungere Bolzano non è semplice anche da buona parte del Nord, eppure questo non frenerà la consueta marea che occuperòà la squadra di Pippo Inzaghi. Molti addirittura hanno già predisposto il fine settimana per seguire la Reggina partendo da Reggio Calabria.