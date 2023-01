Serie B – Cagliari, Ranieri avverte Frosinone e Reggina: “Due lepri davanti, l’obiettivo è andarle a prendere”

Serie B grandi firme. L’ultima in ordine di tempo è la presenza di Claudio Ranieri. Il Cagliari lo ha scelto per rimontare una situazione di classifica che vede i sardi lontani dall’obiettivo della promozione diretta.

Undicesimo punto in classifica. Undici punti da recuperare sulla Reggina seconda, addirittura quattordici dal Frosione capolista.

Ranieri, durante la conferenza stampa di presentazione, ha parlato proprio della graduatoria. “La classifica – ha spiegato – è veritiera, ovunque si stia ed in qualsiasi campionato. La classifica dice il valore attuale di una squadra. Abbiamo due lepri là davanti. Logico che io allenatore del Cagliari provi a prenderle. Io come obiettivo devo darmi quello, non posso guardarmi dietro. Questo è quello che voglio dai meii giocatori. Poi non lo centreremo, ma se non ho l’ambizione di provarci non centrerò nessun obiettivo”.