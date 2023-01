Reggina, ufficiale la cessione di Santander: la formula

Sostenibilità per la Reggina significava operare senza gravare sulle casse societarie. Una necessità di chi vuole gestire bene la situazione economica, ma che nel caso amaranto aveva radici legate a ciò che averrà nei prossimi mesi. Il riferimento è alla ratifica della rateizzazione di tutta la massa debitoria verso terzi che avverrà ad aprile. Sarà come rinascere per la società che Felie Saladini ha rilevato in coma profondo.

Per l’acquisto di un grande attaccante serviva liberarsi di ingaggi pesanti. Tra questi c’era quello di Federico Santander. Il club amaranto ha ufficializzato la formula del suo passaggio al Guaranì