Reggina: su Ionita il Modena rilancia, ma dipende dal calciatore. In arrivo l’attaccante

Quanto conta la volontà dei giocatori nel calciomercato di oggi? Spesso si dice tanto, ma fino ad ora la Reggina in questo mercato di gennaio si è accorta del contrario.

Tuia e La Mantia erano calciatori da cui sarebbe arrivata la massima disponibilità a Reggio Calabria, ma Lecce e Spal hanno fatto muro preferendo tenersi i due professionisti.

Adesso la Reggina attende di definire l’acqusito di Ionita. Il calciatore vorrebbe raggiungere Reggio, ma in questa fase il Modena ha scavcalcato il club amaranto nelle preferenze della società cedente.

Il Pisa, infatti, avrebbe Gargiulo come pedina di scambio. Ionita, ad ora, preferirebbe giocarsi le prime posizione con la Reggina, ma se gli emiliani dovessero convincerlo le cose cambierebbero. La situaizone si sbloccherà a stretto giro di posta.

La Reggina, invece, ha praticamente preso Strelec dallo Spezia per l’attacco. Centravanti classe 2001, come riporta Alfredo Pedullà, diventerà un calciatore amaranto dopo che saranno limati gli ultimi dettagli. Arriverà in prestito.

Il calciomercato chiude alle ore 20.