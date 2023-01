Reggina-Spal, le probabili formazioni assenze da entrambe le parti

Reggina-Spal sarà la prima del 2023 per gli amaranto e gli estensi. Al Granillo si gioca una partita dove per entrambe le compagini l’impegno si annuncia particolarmente complicato. Gli amaranto non vincono in casa dal 7 novembre, gli estensi si troveranno di fronte la seconda forza del campionato.

Assenze importanti per tutte e due le squadre. La Reggina non avrà Pierozzi squalificato e neanche la sua prima alternativa: l’ex di turno Cionek che non ha recuperato da problema fisico. Sono out anche Obi e Galabinov.

La Spal ha tre squalificati: Murgia, Meccarielo e Tripadelli. Assenzne a cui si aggiunge la partenza di Esposito, pedina fondamentale e che ha spcicato il volo verso la Serie A negli ultimi giorni. Lo ha acquistato lo Spezia.

Spal-Reggina, le probabili formazioni

REGGINA (4-3-3): Colombi; Bouah, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Menez, Rivas. Allenatore: Inzaghi

SPAL (3-5-1-1): Alfonso; Peda, Varnier, Dalle Mura; Dickman, Valzania, Prati, Maistro, Celia; Rabbi; La Mantia. Allenatore: De Rossi