Reggina: partitella in famiglia con 9 reti e tanto pubblico

Ultima seduta della settimana per gli amaranto di mister Inzaghi, che nella mattinata odierna hanno disputato un allenamento congiunto con la Primavera di mister Ferraro. Il test in famiglia, andato in scena al centro sportivo Sant’Agata di fronte ad un numeroso pubblico, è terminato 9-0.

Nel primo tempo sono andati a segno Menez, Canotto e Gagliolo, mentre le reti della ripresa portano la firma di Cicerelli (doppietta), Gori (tripletta) e Ricci.