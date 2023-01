Reggina: il mercato aperto, ma per il match con la Spal si fa strada una certezza

Il calciomercato delle società professionistiche è aperto da inizio gennaio. Come, però, spesso accade, nulla o quasi si è mosso. Soprattutto se si fa riferimento alle squadre che lottano per obiettivi di primo piano. Tra queste c’è la Reggina, alla quale sono stati accostati alcuni tra i migliori calciatori per il campionato cadetto.

L’unico dato di fatto e unica certezza, al momento, è che si avvicina sempre di più la sfida con la Spal senza che si registrino sostanziali novità. L’unico movimento ufficiale è stata la partenza di Dutu, tornato per fine prestito alla Fiorentina e poi dirottato a Gubbio.

Questo significa che la Reggina si presenterà alla sfida contor gli estensi senza cambiamenti determinati dal mercato. Non che la squadra ne avesse bisogno, anche perché si parla di perfezionare un giocattolo che ha già dato l’idea di funzionare bene.

Questo potrebbe essere un vantaggio, considerato che altre formazioni (tra cui i prossimi avversari) sono al centro di innumerevoli operazioni. La Reggina, invece, ha una rosa di protagonisti che è già certa di proseguire il suo cammino in amaranto e dunque può restare concentrata sul match senza farsi distrarre dal calciomercato.

L’unico problema di Pippo Inzaghi sarà individuare chi dovrà sostituire Pierozzi. Una soluzione che sarebbe stata difficile da trovare in qualsiasi caso, considerato che si tratta di un calciatore che ha caratteristiche tali da non poter essere sostituito da nessuno. Anche da un eventuale nuovo arrivo.

Si era pensato a Bayeye del Torino. Il calciatore sembrava vicinissimo, ma i tanti infortuni capitati nel ruolo di terzino destro in Piemonte hanno rallentato le cose.