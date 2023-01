Reggina, Contini: “Non ci ho pensato un secondo a venire, la classifica la guarderemo ad aprile”

“Non c’ho pensato un secondo a venire qui. Sono molto stimolato dal progetto e dalle ambizioni societarie. Non potevo che accettarmi e per me è un piacere lavorare in una piazza storica con una squadra forte”.

Così Nikita Contini, nuovo portiere della Reggina, ha raccontato le sue sensazioni da nuovo calciatore amaranto. “Quello della Reggina – ha evidenziato – è un progetto a lungo termine”.

“Il mio obiettivo – ha spiegato – è dimostrare il mio valore e cercare di arrivare più in alto possibile. Colombi è un portiere molto forte, cercherò di farmi trovare pronto ogni volta che serve. Sarà Inzaghi a decidere chi gioca, io proverò a dare il mio contributo sapendo che il bene della squadra è la cosa princiopale. Dobbiamo pensare dopo partita e poi ad aprile guarderemo la classifica e vedremo dove possiamo arrivare”.

Contini entra in uno spogliatoio molto compatto. “Mi sono subito inserito – ha evidenziato – in un gruppo fantastico. Penso che questo può essere l’arma in più per il nostro campionato”.