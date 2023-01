Reggina: arriva una buona notizia dal Sant’Agata, in attesa del mercato

La Reggina sul mercato cerca un attaccante. Tuttavia, gennaio oltre a portare in dote i nuovi acquisti, consegna a Pippo Inzaghi anche il recupero di un calciatore importante. La buona notizia arrica direttamente dai canali social del club amaranto.

Negli scatti pubblicati, infatti, si nota la presenza in campo ed in gruppo di Andrey Galabinov. Il bulgaro si era rotto il tendine d’Achille in estate e i tempi di recupero previsti erano stati fissati in circa sei mesi.

Il calciatore è fuori lista, ma gennaio è anche il periodo in cui si possono fare dei cambiamenti. Probabile che Inzaghi, non appena avrà garanzie sulla sua condizione fisica, lo coinvolgerà quantomeno tra i convocati.

La Reggina aspetta di capire quali sono le sue condizioni, tenuto conto che ha esattamente le caratteristiche che si cercano nella punta che si vuole acquistare. Galabinov, tra l’altro, è uno specialista della cadetteria. C’è anche una corrente di pensiero secondo cui, qualora Galabinov desse subito risposte importanti, la Reggina potrebbe andare a caccia di calciatori con altre caratteristiche per rafforzare l’organico. Ad esempio un’altra punta esterna in grado di fare la differenza.