Pallanuoto: giovane atleta di Reggio Calabria convocato in Nazionale. Gioia per l’Italica Sport

Il reggino Andrea Morabito è stato convocato per il raduno dei migliori atleti del Centro Sud nati dal 2008 in poi.

Grande soddisfazione in casa Italica Sport. Nei giorni scorsi è arrivata la convocazione in Nazionale per Andrea Morabito.

Il giovane pallanuotista della società di Reggio Calabria ha ricevuto la convocazione dalla Federazione Italiana Nuoto per il raduno riservato ai migliori atleti del Centro Sud nati dal 2008 in avanti. L’appuntamento per i 18 convocati è fissato per il 19-20 e 21 febbraio a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta.

Un riconoscimento importante se si considera che si tratta di un giocatore classe 2009. Per lui uno step aggiuntivo che prosegue nel solco di un esordio in Serie C avvenuto nel 2022, a soli 13 anni.

Il 2023, invece, si è aperto con un terzo posto nella classifica dei cannonieri del Trofeo delle Regioni, tenutosi a gennaio e in cui Andrea Morabito si è confrontato con una dimensione in cui la maggior parte degli atleti erano nati nel 2008. Il suo percorso sportivo è iniziato già nel 2018 con Italica Sport e dall’età di 9 anni si allena nella piscina di Parco Caserta.

Chi lo conosce bene come l’allenatore Giacomo Mannino non ha nascosto la felicità per la convocazione, ma anche la consapevolezza che non si tratta di una sorpresa considerata la qualità del giocatore.

“Questa convocazione – ha detto – ci gratifica tanto ed è un premio per tutti. Può essere un traino per l’intero movimento calabrese e reggino. Dimostra che attraverso tanta fatica e tanti allenamenti si ottengono bellissimi risultati. Speriamo questo sia un trampolino di lancio per arrivare a qualcosa di più grande. Bisogna continuare a lavorare, senza mai fermarsi ed accontentarsi”.

La convocazione è un grande risultato per tutta la pallanuoto calabrese che, da tempo, non riusciva a portare un giovane atleta a questi livelli. Soprattutto per Italica Sport che inizia a raccogliere i frutti di un lavoro che, con tanti sacrifici, ha riportato questo sport a Reggio Calabria.

La tenacia dei dirigenti, la preparazione dei tecnici, l’impegno dei ragazzi e il privilegio di allenarsi in una struttura funzionale come Parco Caserta sono gli ingredienti con cui Italica Sport punta a proseguire nella sua missione sportiva nel tessuto sociale della città.