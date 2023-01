Morte Gianluca Vialli – il commovente saluto di Pippo Inzaghi, allenatore della Reggina : “Sono distrutto”

Non è un filo diretto qualunque quello che lega Gianluca Vialli a Pippo Inzaghi. I due si erano alternati nell’indossare la maglia numero nove della Juventus. Nel giorno in cui il calcio italiano piange l’ex campione di Sampdoria e Chelsea, il tecnico della Reggina ha voluto salutarlo con un messaggio speciale.

Riposa in pace Campione

“Ciao Gianluca, sono distrutto da questa notizia. Per me sei stato un esempio oltre che un idolo.

Porterò sempre con me, questo tuo insegnamento;

“Ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce né cosa ci sarà dall’altra parte. Ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire.