Mercato Reggina: stavolta le richieste in uscita ci sono, club e allenatore chiamati a scelte importanti

Si è detto più volte che, in questo mercato di gennaio, la Reggina deve pensare sopratuttto a non fare danni. Tuttavia, è innegabile che se si vuole competere per il vertice è necessario rafforzare la rosa. E se arriva qualcuno è inevitabile che altri debbano andare via.

La somma genera una sessione destinata a creare potenzialmente un grande numero di operazioni attorno al club amaranto. Tutti sanno, ad esempio, che sono già in uscita Ravaglia, Dutu e Agostinelli. C. Tutti e tre torneranno per fine prestito alle rispettive società di appartenenza: il primo al Bologna, gli altri due alla Fiorentina.

Lo stesso destino potrebbe toccare a Bouah e Lombardi, per i quali potrebbero aprirsi le porte diun prestito in

Non è un mistero, inoltre, che Giuseppe Loiacono sia un obiettivo del Cesena. Ha un anno e mezzo di contratto che potrebbe essere onorato dai romagnoli. Il capitano è uno dei calciatori over che ha avuto richieste.

Sempre il Cesena, ad esempio, è interessato a Ricci. Sarà da verificare la sua disponibilità a lasciare Reggio e la Serie , nonché la volontà del club, considerato che nelle ultime settimane ha mostrato segnali di riprsesa.

E poi c’è Liotti. Lo vuole il Modena, gli offrirebbe un ingaggio importante. Inzaghi lo stima, ma quello che potrebbe spostare gli equilibri è un’offerta per il cartellino. Lo stesso vale per Lorenzo Crisetig. Il calciatore piace a tanti, ma chi vuole prenderlo deve acquistarlo.

Davanti alle eventuali offerte, la Reggina sarebbe poi chiamata a prendere decisioni relative alla possibilità di reinvestire in altri calciatori. Anche perché si tratta di elementi di valore ma che, fino al momento, non hanno trovato tantissimos spazio.

Restano, inoltre, da valutare le situazioni di Obi e Santander.

Senza dimenticare che c’è la necessità di liberare caselle over per accogliere quei 2-3 calciatori importanti che si attendono.