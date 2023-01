Mercato Reggina – Situazione Sirigu, da Napoli: “Preferisce Cagliari a Reggio Calabria”

Salvatore Sirigu, salvo sorprese, non vestirà la maglia della Reggina. Ad un certo punto l’affare sembrava fattibile, ma il vero ostacolo sarebbe la volontà del calciatore. Il diretto interessato sarebbe disposto ad accettare la Serie B, ma solo per vestire la maglia del Cagliari. Un orizzonte che iniziava ad emergere e che adesso trova anche la tesi elaborata da un giornalista vicino al Napoli.

A parlare è Paolo Esposito, intervistato da Cagliari News24. “Lui – ha dichiarato – e’ sardo e so che sta spingendo per vestire la gloriosa maglia di portiere rossoblu’ Cagliari, che e’ stata indossata nientemeno da Enrico Albertosi, il piu’ grande portiere della storia del Cagliari e uno dei migliori portieri della storia del calcio in generale. Naturalmente verrebbe a Cagliari per fare il titolare. Altrimenti se deve fare il 12°, lo farebbe solo al Napoli. Anche la Reggina , in cadetteria come il Cagliari, lo ha sondato . So che lui preferisce Cagliari a Reggio Calabria ma dipende soprattutto dal Napoli, col quale e’ tesserato fino al 30 giugno prossimo”.

Le percentuali che Sirigu possa vestire la maglia del Cagliari entro la fine del mercato sarebbre addirittura del 70%.