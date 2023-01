Mercato Reggina: l’ultimo acquisto è un centrocampista

Sono alla fine tre i colpi che la Reggina ha messo a segno nell’ultimo giorno di mercato. Un over e due under. Il primo è Emanuele Terranova, difensore centrale proveniente dal Bari. Classe 1987, è un profilo esperto che allarga la scelta nella batteria dei difensori centrali dove ci sono già Cionek, Camporese e Gagliolo.

In attacco, invece, è arrivato David Strelec. 185 cm per 75 kg, è un centravanti slovacco classe 2001. Nelle ultime due stagioni ha fatto parte dello Spezia in Serie A, totalizzando 17 presenze e 1 rete. Nonostante la giovane età, è già un nazionale slovacco.

L’ultimo acquisto è, invece, Warren Bondo. Centrocampista centrale, classe 2003, è un calciatore che arriva in prestito dal Monza. I brianzoli hanno investito quasi un milione di euro per averlo dal Nancy. In Serie A è sceso in campo 4 volte nel campionato in corso.

Agostinelli è, invece, tornato alla Fiorentina che lo ha girato al Cosenza. Loiacono resta in amaranto, ma non ci saranno problemi per le caselle over.

La Reggina ne ha 19, ma Obi andrà fuori lista a causa dei problemi fisici che lo fermeranno ancora a lungo.