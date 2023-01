Mercato Reggina, Gianluca Di Marzio: “So che Coda vorrebbe venire, Sirigu spera nel Cagliari. Le società nascondono i loro obiettivi”

“Il mercato di Serie B è molto interessante. I club che vogliono vincere il campionato e migliorarsi si stanno incornando per Forte, La Mantia e Coda. Sono i nomi sicuramente più importanti. Le società faranno uscire il meno possibile i loro veri obiettivi, per non fare come il Palermo che aveva praticamente preso Azzi. Poi il Cagliari si è inserito e lo ha beffato”.

Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Touring 104, Gianluca Di Marzio.

La Reggina viene data per interessata a Coda a La Mantia, benché soprattutto nel primo caso le cose appaiano molto complicate.

“Sono – ha spiegato l’esperto di mercato di Sky Sport – due giocatori che in questa categoria fanno la differenza”.

“C’è – ha aggiunto – da capire il discorso del portiere. Se si può pensare a Radu o se Sirigu lasceerà Napoli. So che il ragazzo vorrebbe andare via e giocare titolare. Spera nel Cagliari, ma se non dovesse materializzarsi magari prenderà in considerazione la Reggina“.

Mercato Reggina: i grandi nomi secondo Gianluca Di Marzio

Ha fatto rumore il presunto interesse per Coda della Reggina. Ma ad oggi potrebbe essere più l’attaccante a pensare ad un approdo sullo Stretto. “C’è – ha evidenziato Di Marzio – la concorrenza del Benevento , però so che lui a Reggio Calabria verrebbe. Ritroverebbe volentieri Pippo. C’è da trovare l’intesa con il Genoa e anticipare la concorrenza. Dipende da quello che uno vuole e può investire. L’operazione sarebbe molto onerosa. I rossoblu lo hanno pagato 1,5 milioni ed ha un triennale a cifre molte alte”.

Sul capitolo portiere sembra irraggiungibile uno dei calciatori accostati agli amaranto. “Chi prende Cragno – ha dichiarato – oggi dal Monza deve garantire l’obbligo di riscatto che c’è. Chi lo prende deve investire 3,5 milioni per comprarlo. Deve essere un’operazione che dovrebbe avere come la garanzia la promozione e oggi non si può sapere se sarai in Serie A o meno. Difficile per un club di B fare un pensiero di questo tipo”.

Se, invece, il diretto interessato lo accettasse, la Reggina sarebbe una destinazione più probabile per un estremo difensore dell’Inter (oggi alla Cremonese). “Radu – ha chiarito il giornalista – deve capire cosa vuol fare. Ha offerte dal Lorient e dell’Espanyol. Deve scegliere se andare in una squadra dove c’è concorrenza o ripartire dalla B per tornare quello che era”.

Si ipotizza che Liotti possa finire al Modena. “Penso – ha ammesso Di Marzio – possa andare lì. Ma non è facile comprare e neanche vendere. Sfoltire la rosa con giocatori come Obi e Santander non è facile, spesso è necessario attendere gli ultimi giorni di mercato per operare alle migliori condizioni. Soprattutto in B i colpi veri avvengono negli ultimi giorni”.

Difficoltà, invece, per Bayeye dal Torino. “Bisognerà capire – ha ricordato se l’infortunio di Lazaro potrà bloccarne la partenza, magari fino all’arrivo di un nuovo giocatore. Poi magari potrà mandare Bayeye a giocare”.

Di Marzio ha, inoltre, parlato di un possibile sondaggio degli amaranto per Valoti del Monza,, così come della probabile permanenza di uno tra Galabinov e Santander anche qualora dovesse arrivare un’altra punta.

Per Gori, invece, qualora di sovessero chiudere ancora le porte dell’undici titolare, tornerebbe viva l’ipotesi Cosenza.