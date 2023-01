Giallo sull’esonero di Ciccio Cozza a San Luca, l’ex Reggina: “Nessuno mi ha detto niente, andrò in panchina”

Nei giorni scorsi è arrivata la notizia dell’esonero di Ciccio Cozza da parte del San Luca. Una notizia che assomiglia a molte altre nel mondo del calcio. Qualcosa, però, sta andando in una direzione diversa da quelle abituali.

Lo si evince dal messaggio che l’ex capitano e allenatore della Reggina ha inviato attraverso i suo canali social. “Per correttezza – ha scritto – nei confronti di chi mi segue e mi stima, soprattutto nei confronti dei tifosi del San Luca i quali mi hanno sempre manifestato il loro supporto, tengo a precisare che ad oggi, nonostante abbia anche sollecitato per via formale la notifica del provvedimento, non ho ricevuto da parte della società ASD San Luca 1961 alcuna comunicazione ufficiale dell’esonero da loro proclamato esclusivamente sulla pagina Fb”.

In ragione del fatto che la decisione maturata sarebbe stata annunciata solo attraverso i social network, Ciccio Cozza pare intenzionato a presentarsi lo stesso in panchina,.



Ecco come ha concluso il suo intervento sui social: “Pertanto, salvo ricevere immediata comunicazione, essendo ancora l’allenatore in carica, anche al fine di evitare strumentali contestazioni a mio carico, mi presenterò A TESTA ALTA sul campo di Locri, a dirigere la squadra”.