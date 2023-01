Calciomercato Serie B: la Reggina preparara 3 grandi colpi, Bari, Palermo e Genoa pronte ad altri acquisti

Dopo la fine del weekend ci saranno ancora tre giorni di calciomercato. Un periodo ristretto ma che si annuncia ruggente per quel che riguarda le squadre di Serie B.

Mercato Reggina: i tre nomi

Tra le squadre che si immaginano più attive c’è la Reggina. Gli amaranto hanno ceduto Santander e Giraudo, ma puntano a piazzare anche Giuseppe Loiacono. Le tre caselle over e gli ingaggi risparmiati (soprattutto quello del paraguaiano) aprono le porte ad almeno tre acquisti di spessore.

L’obiettivo numero uno per la difesa è Tuia e la trattativa si può fare. Il Lece non fa i salti di gioia all’idea, ma con soli sei mesi di contratto residui la situazione è più facile da sblcocare di quanto sembri. A centrocampo, invece, Inzaghi non vede l’ora di riabbracciare Nicolas Viola, a sua volta desideroso di tornare a casa da giocatore bandiera.

Poi ci sarà l’assalto all’attaccante. Si parla molto di La Mantia, ma Taibi verosimilmente attenderà l’ultimo giorno per capire quali situazioni potrebbero sbloccarsi. E se ne sbloccheranno, considerato l’effetto domino che sarà generato dai movimenti che partiranno in Serie A.

In Serie B grande fermemnto nel calciomercato

Il Palermo che ha già acquistato Tutino e Verre in questo suo supermercato di gennaio punta anche un grande terzino sinistro. L’obiettivo numero uno è Martella, ma la situazione della Ternana rende complicate le manovre rossoverdi in vista di un possibile rimpiazzo. Nella lista dei rosanero c’è anche Masciangelo.

Il Bari per l’attacco sta pensnado a Sebastiano Esposito. L’ex enfant prodige dell’Inter gioca in Belgio e per lui si profilerebbe il ritorno in Italia. Giocava in Belgio, invece, la punta Dragus che il Genoa ha prelevato dallo Standard Liegi. Il Brescia vorrebbe Sibilli del Pisa e il Frosinone è interessato a Johnsen del Venezia.