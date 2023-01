Calciomercato Serie B con grandi nomi: colpo Cosenza, sorprese in casa Reggina. Le manovre di Cagliari, Bari, Genoa e Parma

Il calciomercato di Serie B è pronto ad entrare nel vivo nella seconda metà del mese di gennaio. Si muove anche chi si deve salvare.

La Spal, ad esempio, ha le mani su Feftatzidis. Il centrocampista offensivo greco, che ha un passato nel Genoa e nel Chievo, diventerà un calciatore degli estensi, rinfrancati dopo la vittoria contro la Reggina.

Calciomercato Serie B: scambio Spal-Ascoli

Gli amaranto, in estate, volevano Proia. Adesso, però, il centrocampista spallino dovrebbe finire in uno scambio con l’Ascoli con Buchel. I marchigiano potrebbero perdere Dionisi, che ha una proposta importante dall’Avellino in Serie C.

Il colpo delle ultime ore è quello del Cosenza che continua a rafforzarsi. Dopo Cortinovis e Micai, Viali avrà anche Finotto (proveniente proprio dagli emiliani).

Mercato Bari, Palermo e Cagliari: le mosse possibili

Il Bari proverà a resistere dagli assalti del Modena per il trequartista Botta. I pugliesi cercano un centrocampista che possa garantire alternative in più a centrocampo, con particolare riferimento al ruolo di Maiello.

Il Palermo continua a fare sul serio. Dopo Tutino e Verre, l’altro grande nome che potrebbe vestirsi di rosanero è Murru per la fascia sinistra. Il Genoa ha salutato Yeboah, tornato in Austria

E, a proposito di grandi nomi, il Cagliari potrebbe rafforzarsi con Chiriches e Nainggolan pronti a raggiungere Ranieri in Sardegna.

Ultime mercato Reggina: gli amaranto devono vendere prima di acquistare

La Reggina, invece, ha abbandonato la strada dei grandi nomi. Gli amaranto non vogliono alterare l’armonia di un gruppo che funziona, ma hanno necessità di attuare un programma sostenibile fino al momento in cui avranno definitivamente visto approvare il piano di rientro dai debiti della precedente società.

Bayeye è un calciatore che piace, ma il suo ingaggio non sembrerebbe più così probabile. Bouah ha convinto, potrebbe restare come alternativa a Pierozzi e gli sforzi potrebbero riguardare altri reparti. Ci sono, inoltre, due over da piazzare, considerato che la Reggina ne ha 20.