Calciomercato Reggina: i nomi per le prime scelte sono quelli, le ultime

Un giorno e mezzo alla fine del calciomercato. La Reggina sa di dover operare in maniera chirurgica per potersi presentare al rush finale del campionato nelle condizioni di poter duellare ad armi pari con chi proverà a giocarsi i massimi obiettivi in Serie B.

Considerato Obi fuori dalla lista e Loiacono in uscita, la Reggina ha due caselle over da riempire. La prima dovrebbe essere di un difensore cenrale.

La prima scelta è Tuia. Il difensore ha un contratto in scadenza con il Lecce tra sei mesi. La Reggina gli propone un anno e mezzo e le parti sarebbero già d’accordo. I salentini, però, non intendono liberare il calciatore per non perdere un elemento importante nelle rotazioni. Come finirà? Di certo la Reggina non aspetterà in terno.

Nicolas Viola, invece, è quello più vicino. Il Cagliari lo considera fuori dal progetto tecnico, Inzaghi non vede l’ora di abbracciarlo e il calciatore è entusiasta all’idea di tornare a casa. L’ultimo tassello per completare il mosaico sarà l’accordo tra i calciatore e i sardi, tra cui c’è un legamente contrattuale fino a giugno 2024.

In attacco la Reggina vuole La Mantia e La Mantia vorrebbe la Reggina. La Spal non lo libera facilmente, benché il calciatore non stia giocando da titolare e oggi potrebbe preferirebbe giocarsi il posto in una squadra che lotta per obiettivi diversi dalla salvezza.

L’attaccante è in prestito agli estensi che hanno un obbligo di riscatto fissato a un milione di euro dall’Empoli. L’attaccante, classe 1991, ha un accordo con gli emiliani fino al giugno 2025. La Reggina lavora sotto traccia anche a delle alternative.