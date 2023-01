Bandecchi a fine partita nello spogliatoio della Reggina: “Se non avessi la Ternana, tiferei per loro”

“Vado solo negli spogliatoi delle squadre che ci battono , per dimostrare che la Ternana è diversa . Nello spogliatoio della Reggina sarei andato comunque perché se non avessi la Ternana tiferei per loro” .

Lo ha scritto il presidente della Ternana Stefano Bandecchi sul suo profilo Instagram. Le sue parole sono a corredo di una foto che lo ritraggono sorridente e abbracciato al presidente della Reggina Marcello.

I due sono all’interno dello spogliatoio della Reggina al termine della gara vinta dagli amaranto contro i rossoverdi nell’ultimo turno di campionato.