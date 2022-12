Volley Reghion, tre punti sotto l’albero: netto 3-0 con le siciliane della Planet Strano

Le biancoblu concludono il 2022 con una vittoria. Appuntamento a gennaio per la ripresa del campionato

Si chiude con una vittoria il 2022 per la Volley Reghion. La formazione di Cesare Pellegrino, nel match valevole per l’undicesima giornata del girone di andata, prevale senza grossi problemi sull’ultima in classifica, la Planet Strano Light Catania. Le reggine conquistano tre punti importantissimi in chiave salvezza, che, sommati ai precedenti, portano la compagine biancoblu a quota dodici. Agganciata quindi la Saracena Cassiopea in nona posizione, mentre restano sempre tre i punti di vantaggio sulla quart’ultima, grazie alla vittoria per 3-0 della Bricocity nello scontro diretto sulla Logos Ardens.

La cronaca del match della Volley Reghion si riduce a quanto successo nel corso del secondo set: dopo un primo parziale nettamente a favore di Genovese e compagne, nel successivo si è registrato un calo di concentrazione, che ha permesso alle siciliane – che hanno attraversato lo Stretto con una rosa decimata dalle assenze – di proporsi e di tenere il vantaggio per buona parte del gioco. La Reghion, però, non si è mai allontanata nel punteggio, e ha messo la freccia proprio in vista del traguardo. Ritrovata la lucidità, le reggine non hanno corso ulteriori rischi e hanno chiuso velocemente il terzo set: 25-15, 25-22, 25-9 i parziali finali.

Adesso si tornerà in campo col nuovo anno per le ultime due partite d’andata: due giorni dopo l’Epifania si andrà a fare visita alla Stefanese Volley in un altro match chiave in zona salvezza, poi al PalaCalafiore sarà la volta del CUS Catania.