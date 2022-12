Serie C, ma è un gol da Serie A: Ghion del Catanzaro come Alberto Tomba (VIDEO)

Un gol straordinario.Lo ha segnato Andrea Ghion nell’ennnesima vittoria di un Catanzaro straripante. I giallorossi che hanno steso nettamente il Giugliano e che viaggiano spediti in un torneo dominato dalla prima giornata, beneficiano anche di giornate fuori dall’ordinario.

Il calciatore, di proprietà del Sassuolo, si è reso protagonsita di uno “slalom speciale” tra le maglie avversarie. Un gesto tecnico che, per molti versi, può essere paragonato al grande sciatore del passato.

I difendenti, però, non erano paletti e la partita si giocava sull’erba, non sulla neve. Questo per ricordare quanto la giocata sia stata fondamentale per sbloccare una partita che rischiava di essere maledettamente complicata.

Tuttavia, il Catanzaro rende tutto facile anche con giocate di questo tipo.

Ecco il video della rete: