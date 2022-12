Serie B – Altra sorpresa nel match delle 12, la nuova classifica in attesa delle altre e di Brescia-Reggina

Due derby in trasferta, due vittorie. Lo strepitoso ruolino nelle sfide più sentite è quello del Modena di Attilio Tesser. I canarini, reduci da una vittoria storica a Parma, bissano la gioia e ottengono tre punti dalla sfida giocata a Ferrara.

Nel match delle 12, la Spal ha decudo 3-2 contro i canarini. Un risultato a sorpresa, anche per effetto del fatto che la formazione modenese ha giocanto quasi tutta la partita in 10 per un’espulsione di Diaw.





