Reggina, situazione infortunati: Obi sottoposto ad intervento chirurgico

Era probabilmente uno dei colpi migliori che l’estate avesse portato in dote alla Reggina, dopo gli arrivi del patron Saladini e Pippo Inzaghi.

L’esplosione di Giovanni Fabbian ha, per fortuna, fatto passare in secondo piano la sua assenza, ma Joel Obi non è mai risucito a dare il suo contributo alla causa amaranto.

Tormentanto dagli infortuni, ha giocato solo pochi minuti a Cagliari. Da qualche settimana non figurava tra i convocati per nuovo problema fisico.

Alla vigilia di Como-Reggina è arrivato il comunicato del club amaranto che annuncia un avvenuto intervento chirurgico per il calciatore.