Reggina, Saladini esulta: “Depositato accordo di ristrutturazione debiti, presa società quasi fallita dopo anni di gestione malsana. Ora voltare pagina”

“Trasparenza, responsabilità, etica e tutto questo deve consentirci di voltare completamente pagina”. La mission della nuova Reggina di Felice Saladini è stata descritta dallo stesso patorn in un’intervista rilasciata a Calcio e Finanza.

Il portale che si occupa di calcio dal punto di vista economico ha raccolto le dichiarazioni del nuovo proprietario del club amaranto. Il suo avvento ha cambiato una storia che sembrava segnata.

“La nostra gestione – ha spigeato Saladini . si è fatta carico di oltre 20 milioni di debiti pregressi per evitare di mettere in difficoltà fornitori e lavoratori che non percepivano compensi già da tempo”.

Un momento di soddisfazione per l’imprenditore “dopo aver salvato – si legge nel virgolettato – la società che era pressoché ormai fallita per anni di gestione malsana

L’obiettivo ha spiegato era “mettere in sicurezza- ha proseguito – la società dopo la situazione disastrosa che abbiamo trovato”.

E c’è una novità significativa: “Un percorso che si è concluso mercoledì quando è stato depositato presso il Tribunale di Reggio Calabria il ricorso per l’accordo di ristrutturazione del debito relativo alle stagioni precedenti”.

Adesso la Reggina può guardare al futuro. “Stiamo – ha annunciato Saladini – dialogando con le istituzioni del nostro territorio per lavorare sulle infrastrutture”.