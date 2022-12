Reggina, Saladini: “Chiuso con il passato a livello debitorio. Con l’Inter è venuta gente da tutta la Calabria”

“Dicono che questa società è talmente seria e credibile che vuole fare lo stadio nuovo. Tutto è strano, però è bello”.

Scherza Felice Saladini nel giorno di Reggina-Inter.

“La serata – ha evidenziato – stata stupenda. Abbiamo visto un pubblico stradonario. Reggio Calabria e ce lo ha dimostrato anche stasera. Sono venuti da ogni parte dalla Calabria. Come club è una bella soddisfazione”.

Sarà un buon Natale per i tifosi della Reggina. “Se pensiamo – h aricordato – da dove siamo partiti. Sei mesi fa la Reggina rischiava di non iscriversi al campionato e addirittura di fallire. Dopo sei mesi abbiamo chiuso con il passato lato debitorio, siamo nei primi posti della classifica. Meglio di così non poteva andare. Dobbiamo continuare così”.